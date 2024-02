SSG IF jagar nya poäng efter trendbrottet

I kväll ska SSG IF ta sig an Vetlanda IBF i Torslundahallen i division 1 Småland dam i innebandy. Det blev seger mot Karlskrona, 5-2, senast för SSG IF, som därmed tog poäng igen efter tre raka förluster. Bortalaget har åtta förluster i rad, senaste mot Växjö IBK B med 1-6.