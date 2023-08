Sjukdomskaos i landslaget – lägret ställs in

Landslagschefen Anders Byström och landslagsläkaren Rickard Noberius under en pressträff med herrlandslaget i längdskidor i Torsby i Värmland under torsdagen

Landslagschefen Anders Byström och landslagsläkaren Rickard Noberius under en pressträff med herrlandslaget i längdskidor i Torsby i Värmland under torsdagen Foto: Mickan Palmqvist/TT

– Det är inte som ett kräksjukeutbrott på Kebnekaise. Det här är mer under kontrollerade former, säger han.

Inte orolig

– Egentligen inte. Som det ter sig just nu är det en luftvägsinfektion och om vi har tur handlar det om några dagars sjukdom och några dagar till innan de är tillbaka i träning. En vecka i bästa fall, men det är för tidigt att säga, säger Rickard Noberius.

”Belastande för hjärtat”

Inget slarv

Redan under lägrets första dag lämnade en av åkarna Torsby med liknande symptom men landslagsläkaren tror att smittan kommer utifrån.

– Insjuknandet tyder på att de har fått smittan exakt samtidigt allihop. Det motsäger att någon kommit in med smitta in i laget. Det måste vara något vi har råkat utsätta oss för under måndag eller tisdag, säger Noberius.