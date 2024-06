RBK/IFKO tappade ledningen mot Gamleby IF

I halvtid ledde RBK/IFKO matchen på hemmaplan i division 4 Vimmerby dam i fotboll mot Gamleby IF med 3-2. Men i andra halvlek jobbade sig Gamleby IF in i matchen, och kvitterade. Matchens slutresultat blev 4-4.