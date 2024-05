Lyssna på podden med Oscar Alsdenfelt här:

– Framåt ska vi ha in två toppspelare till. En center och en vinge som kan göra mycket poäng. Vi har tiotalet namn vi jobbar med, fem so är prio och tre, fyra vi har en intensiv dialog med. Framför allt är det viktigt att få in ytterligare en ledare som har spetskvaliteter.