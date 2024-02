Formstarka CL98 IC jagar ny seger

I kväll möter CL98 IC SSG IF på bortaplan i division 1 Småland dam i innebandy i Ölands Bank Center. CL98 IC har fem matcher i rad utan förlust inför mötet med åttondeplacerade SSG IF. SSG IF blev utan poäng i mötet med Hovslätt senast.