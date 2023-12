”Det är inte bara att stoppa in, stoppa in och stoppa in nytt heller”

Läget är prekärt. Thomas Fröberg jobbar med olika scenarion. – Det gäller att vara lugn och se vad som ska vara bäst för det vi har, säger IK Oskarshamns general manager.

