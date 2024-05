1) Han tar strid för att ge Trung upprättelse: ”Mötts av lögner”

På kvittot som Ingvar Hedengård fick när han lämnat in sin mynt- och sedelsamling står det att han skulle få 950 kronor. Men några pengar har han ännu inte sett röken av.

2) Han lurades av guldsvindlarna: ”Hopps att de kan lagföras”

Ett stort antal polisanmälningar om bedrägeri har gjorts mot det företag som i början på april var på plats på ett hotell i Oskarshamn för att köpa in guld, silver och andra värdesaker. Ingvar Hedengård är en av de drabbade som inte fått betalt för sin gamla mynt- och sedelsamling han lämnat in. ”Sättet det görs på, att lura folk, gör mig förbannad”, säger han.

I en helt vanlig villa ute i skogen har syster Karla och syster Amada byggt upp sitt kloster. Hit kan människor komma för att söka tystnad, be eller få stöd. Präster från olika delar av världen kommer för reträtt. Även om nunnorna lever i tystnad och ensamhet står dörren alltid öppen för gäster.

3) Nunnorna fann tystnaden och en plats för sitt kloster i skogen

Från utsidan av det röda huset långt ute på landet finns det inget som skvallrar om vad som finns på insidan. Här, i tystnaden och stillheten med naturen in på knutarna, har syster Amada och syster Karla funnit den rätta platsen för sitt katolska kloster. Efter att i 30 år ha arbetat tillsammans med Moder Teresa i både Indien och på andra platser i världen, väntade ett nytt uppdrag i Småland för de båda nunnorna.

4) Christian Gustafsson: ”Därför faller krogarna en efter en”

5) BILDEXTRA: Här anländer Oskarsgalans gäster på röda mattan

Oskarshamns-Tidningen var såklart på plats på årets Oskarsgala den 20 april. Fotografen Johan Gustavsson tog över 70 bilder när gästerna anlände via röda mattan.

6) Trung, 54: ”Det enda jag önskar är att jag ska må bra igen”

7) Festklädda oskarshamnare samlades för att hylla stans hjältar och hjältinnor

Det fanns plats för både skratt och tårar när Oskarshamn samlades för årets festkväll i syfte att hylla lokala hjältar och entreprenörer. Mest och längst applåder fick Ulrika Karlsson som fick hederspriset Årets granne. ”Jag blev väldigt rörd när jag stod på scenen. Jag har svårt att ta in allt som händer i kväll.”

8) LISTA: Här sju andra hästar i länet som alla är över 30 år

9) Stängda krogar väcker känslor – tufft när priserna skenar

Så här ser bränsleelementen ut som alstrar kärnenergi. Vid avställningen byts några av dem ut. ”Det räcker att en liten liten metallbit hittar in för att det ska nöta hål på kapslingsröret och därför är det oerhört viktigt att inget damm eller smut kommer in”, säger Lotta Pernius.

10) Ett helt kärnkraftverk laddar inför det årliga stoppet

En gång om året stannar reaktorn på O3 och arbetsstyrkan innanför grindarna på kärnkraftverket fördubblas. ”Just känslan av att alla går all in för det som ska göras ger så mycket energi. Folk fattar att vi står still och gör allt för att vi ska komma i gång igen”, säger Lotta Pernius.