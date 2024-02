Larmet: 500 djur ruttnade på Lunds universitet

Ett elavbrott slog ut frysen på Zoologiska samlingarna i Lund under julhelgen och 500 djurkroppar började ruttna. Förödelsen upptäcktes när personalen kom tillbaka den 2 januari: Forskningsmaterial som samlats in under tio års tid är förstört.