Senses By Wihlbacka AB: Här är årsredovisningen för 2023

Så gick det för Senses By Wihlbacka AB under 2023. Här är de viktigaste siffrorna. Företaget omsatte knappt 5,7 miljoner kronor, 125,2 procent mer än under 2022. Resultatet före skatt är i nivå med föregående år, omkring 250 000 kronor.