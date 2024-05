Ända sedan Markus Karlsson tog över efter sin far och farbror har tillväxten varit god, både när det gäller omsättning och lönsamhet. Under Markus ledning har omsättningen ökat stadigt från cirka 20 miljoner till 70 miljoner. Förra årets rörelseresultat låg på cirka 11 miljoner och bolaget har 19 anställda plus inhyrd personal.