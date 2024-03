Anna Borg: ”Efter ännu en konkurs – vad händer i Kalmar?”

De senaste dagarna har en våg av konkurser svept över centrala Kalmar. I fredags kastade Pinchos in handduken, under måndagen stängde Bastard Burger sin cityrestaurang och Sakligheter gick i konkurs. Under tisdagen fortsatte vågen att rulla och tog med sig Kalmarsunds Restauranger.