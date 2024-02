Mörka moln över Sveriges ungdomar

Tretton procent tar helt eller delvis avstånd från påståendet ”Demokrati är i alla lägen det bästa systemet för att styra ett samhälle”. Det är framför allt pojkarna och det är fler än förut. Frågan är vad man skall lägga in i det. Det är alltså inte mer än strax över en tiondel det handlar om. Och många av dem avvisar endast ”delvis” men alltså inte helt tanken. Och frågan ställs om demokratin ”i alla lägen” är det bästa. Hur många - eller få - som avvisar demokrati som idé vet vi alltså inte.

Nu kan ju en minskad förtröstan kring politik lika gärna tolkas som ett sundhetstecken, men man kan hur som helst föreställa sig vilka slags omskakningar som har format stämningsläget under senare år. Först en pandemi under vilken många av samhällets självklarheter sattes ur spel, och sedan ett krig i Europa med ett allt överskuggande hot om påföljande storkrig, på vilket Sverige är i grunden oförberett.

Under de senaste åren har en undantagstillståndsliknande psykologi mätt ut sin plats i det offentliga rummet. En för all del befogad sådan. Men eftersom ungdomar upplever det nu under formativa år får det sannolikt konsekvenser för svensk politik och debatt på längre sikt.