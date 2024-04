Idéer bättre än vinst för välfärd

Gärna valfrihet, men inte vinst, i välfärden. Ungefär så kan det låta bland många väljare, alldeles oavsett om de är borgerliga eller ej. Att något drivs i offentlig regi betyder inte per automatik att det är bäst – men lika sant är det att en verksamhet inte heller nödvändigtvis blir som bäst för att den drivs med vinstintresse.

Frågan om välfärd, regi och kvalitet har nyligen satts under lupp en intressant studie från Göteborgs universitet, signerad statsvetarna Rasmus Broms, Carl Dahlström och Marina Nistotskaya, och publicerad i den Oxfordkopplade tidskriften Journal of Public Administration Research and Theory. I en jämförelse mellan ideella och vinstdrivande äldreboenden, baserad på nästan 3 000 äldreboenden, når den förra gruppen en högre kvalitet än de senare. Kommunala äldreboenden hamnar kvalitetsmässigt någonstans mellan de två.