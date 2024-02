Cyberkriget kom till Kalmar

Kalmar kommun utsattes under tisdagen för en cyberattack.

Kalmar kommun utsattes under tisdagen för en cyberattack. Foto: Martina Holmberg / TT

Under tisdagen drabbades Kalmar av en omfattande cyberattack. Mycket talar för att det är den ryska hackergruppen Akira som är ansvarig. I ett svep lamslogs därmed centrala delar av den kommunala verksamheten. Politiker hade inte längre tillgång till handlingar, omsorgspersonal förlorade tillgång till patientjournaler och medicinskåp, och skolor tvingades att snabbt ställa om till analoga aktiviteter.

Det är första gången som någon genom en cyberattack lyckats infiltrera Kalmar kommun. Men knappast den första gången som kommunen cyberattackerats. Bara under 2023 attackerades Kalmar kommun 70 miljoner gånger, eller nästan 200 000 gånger om dagen.

Det är uppseendeväckande siffror, men också talande för att situationen trots allt är hanterbar. De senaste två åren har kommunen investerat närmare 10 miljoner kronor på it-säkerhet, vilket hjälpt i att avvärja attackerna. Det har också tillåtit Kalmar att bygga en viss redundans i systemet, vilket betyder att inte hela systemet nödvändigtvis slås ut vid ett intrång. Men trots detta räknar man med att svårigheterna till följd av attacken kan pågå under en längre tid, åtminstone veckan ut.

Situationen är med detta sagt hanterbar, men utmaningen kommer antagligen bara bli större under överskådlig tid. Det är lite som pekar på att väst och Ryssland, eller Kina, skulle få en bättre relation under de närmaste åren. Och då blir Sveriges digitaliseringsiver en sårbarhet. Det hade kanske varit bättre om fler samhällsfunktioner arbetade analogt, och exempelvis använde nycklar i stället för telefoner för att komma in i medicinskåp. Det skulle antagligen kännas tryggare för hemtjänstens omsorgstagare.