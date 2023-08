Sixto Rodriguez är död

Den amerikanske musikern Sixto Rodriguez blev världskänd efter den Oscarsbelönade dokumentären “Searching for Sugarman”. Han blev 81 år gammal. Arkivbild.

Den amerikanske musikern Sixto Rodriguez blev världskänd efter den Oscarsbelönade dokumentären “Searching for Sugarman”. Han blev 81 år gammal. Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Jobbade på bilfabrik

1967 spelade han in sin första singel, vid tidpunkten jobbade han i en av Detroits många bilfabriker och spelade på lokala barer på kvällarna.

Tre år senare gav han ut albumet "Cold fact", vilket bland annat innehöll låtarna "I wonder" och "Sugar man". När inte heller hans andra album bidrog till ett stort genombrott lämnades han åt sitt öde av skivbolaget.

– Han hade bara spelat på barer och klubbar tidigare och verkade nästan generad av uppmärksamheten. Under varje konsert sade han bara några få ord mellan låtarna, sade arrangören Michael Coppel till Billboard .

Ett livealbum från turnén släpptes 1981 och under 1980-talet blev Rodriguez musik en symbol för kampen mot apartheidregimen i Sydafrika, något som skildras i "Searching for Sugarman". Han ska ha sålt en halv miljon skivor i landet, mer än Elvis Presley och Rolling Stones. Samtidigt gick rykten om att Rodriguez var död, efter att ha satt eld på sig själv på scen, alternativt ha tagit en överdos.

Gjorde hemsida

Hans och vännen Craig Bartholomew Strydoms sökande efter idolen är fokus i "Searching for Sugarman". Sixto Rodriguez ville egentligen inte medverka i dokumentären.

"Searching for Sugarman" öppnade 2012 dokumentärdelen av Sundancefestivalen och tilldelades juryns pris för bästa dokumentärfilm samt det internationella publikpriset. I augusti 2012 hade den svensk premiär på Way Out West, där även Rodriguez, då 70 år gammal, uppträdde.