Johnny Marr ställer in spelning på Way Out West

Publicerad 12 augusti 2023

Johnny Marr har efter The Smiths-tiden satsat på en solokarriär. Arkivbild. Foto: Vianney Le Caer/AP/TT Den tidigare The Smiths-gitarristen Johnny Marr som skulle ha spelat på Way Out West på lördagen kommer inte till festivalen i Göteborg. Det meddelar rockstjärnan själv i ett inlägg på X, tidigare Twitter. Anledningen är att hans flyg från England ställts in, vilket gör att han inte hinner ta sig till Sverige i tid för spelningen. Annons "Jag ber om ursäkt till alla som såg fram emot att se oss. Vi ses nästa gång", skriver Marr i inlägget. Way Out Wests arrangör uppger för Göteborgs-Posten, som var först med att rapportera om den inställda spelningen, att de "jobbar stenhårt" med att hitta en ersättare.

TT