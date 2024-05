Snart går nästa laddning elkraftverk till Ukraina från ”högkvarteret” i lantlig idyll

När Ryssland dundrade in över den ukrainska gränsen i februari 2022 såddes fröet till den omfattande hjälpverksamhet som utgår från en by utanför Kalmar. Här finns ett ”högkvarter” för Power up Ukraine mitt i en lantlig idyll full av fågelsång, solsken och försommardofter. För volontärerna har turerna blivit lika mycket en inre resa som sträckor mätta i mil och kilometer.