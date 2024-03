Jag förstår inte varför KLT envisas med att kalla 411 för en ny linje som ersätter linje 421. Jag flyttade tillbaka till Kalmar 2015 och då fanns linje 411, trafikerade Berga - Kalmar C en gång i halvtimmen måndag-fredag. Lördag, söndag en gång i timmen. Detta har fungerat alldeles utmärkt under dessa 8 år. Linjesträckningen har förändrats en gång under dessa år, dock inte till det sämre. Vi som bor längs denna linje har kunnat ta bussen för vidare transport med tåg eller landsvägsbuss från Kalmar C, eller för andra besök i staden. Bussarna har alltid varit punktliga. Vi har kunnat åka buss ”hem” igen från Kalmar C på kvällen fram till kl 21.05.