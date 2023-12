Nyårsafton, 17.00–17.45: Nyårsglöd, Stortorget. Tiden då folk vallfärdade in till Kvarnholmen för att se fyrverkerierna över Slottsfjärden är förbi. Istället är det Kalmar kommun som bjuder till en värmande Nyårsglöd på Stortorget. För tredje året i rad bjuds på uppträdanden, musik och tal. Bland namnen som ska dra publiken till stan som en del av nyårsfirandet hittar vi bland annat Robert Gustafsson, Ida Seve och Björn Elmgren. Kommunen skriver också att torget kommer att fyllas med musik, nycirkus, teater, dans, konst och poesi. Det är både storslagna akter samt lokala förmågor som kommer att fylla firandet. Läs mer här.

Nyårsafton, 9.30 och 11.00: Sylvesterloppet, Kalmar: Först ut är undomsklasserna vid 9.30, sedan är det herrar och damer på 5 respektive 10 kilometer med start klockan 11. För många, både tävlande och motionärer, har Sylvesterloppet, som arrangeras av Högby IF i Kalmar, blivit en nyårstradition. Loppet har start och mål vid Fredriksskans. Här hittar du mer info om tider, klasser och bansträckning.

Oskarshamns kommun

30 december, 10–15: Fagerekes ryttarförenings ungdomssektion anordnar Nyårshoppet. Det blir första start för häst och ryttare vid 10 på en uppbyggd caprillbana med jul- och nyårstema i ridhuset. Därefter är det käpphästarnas tur på en egen hinderbana från klockan 13 och framåt.

30 december 16–18: Frälsningsarmén bjuder in till nyårskonsert i Kikebokyrkan. I ”Frälsningsarmén At The Movies” är temat musik skriven för vita duken. Medverkande är Marina Bratterud, Géza Polonyi, Nicolaj Vollburg tillsammans med stråkkvartett, gruppen Ikonerna och andra sångare och musiker.

Nyårsafton, klockan 14.00–15.30: Sylvesterloppet i Oskarshamn är betydligt mindre än i Kalmar och har inte samma tävlingsprägel. Ändå har det hittat en plats som en tradition att avsluta året med för alla som vill röra på sig. Starten går vid Rödsleskolan om man vill springa långt och vid Eckerns sydspets om man bara vill springa runt Eckern. Arrangör är SOK Viljan.

Nyårsdagen, klockan 18–19.30: Nyårskonsert i Oskarshamns kyrka. Där låter arrangören Oskarshamns kyrka besökarna lyssna på Los Cantores och församlingens musiker när de bjuder på musikaliska nyårskarameller. Fri entré.