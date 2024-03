Jörg Carlsson: ”Det är dags att rensa i garderoberna, precis som man har gjort i Nyköping”

Vi alla känner till uttrycket att ha ett skelett i garderoben. Sättet att uttrycka sig om något obekvämt som man helst vill gömma finns på många språk: ”Eine Leiche im Keller haben”, ”to have a skeleton in the closet”, ”avoir un squelette dans le placard”.