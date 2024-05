Omkring hälften av de 20 lägenheterna i det nya trygghetsboendet på Norra Kajen är bebodda just nu.

Foto: Roger Carlsson

Kommunen garanterar hyresbetalningen till alla 20 trygghetsboenden men endast hälften av lägenheterna är uthyrda. De månatliga hyrorna är höga, ungefär 11 500 kronor per lägenhet. Oskarshamns kommun betalar nu dessa hyror för tio tomma lägenheter, alltså 115 000 kronor per månad eller omkring 1,4 miljoner per år. Hyresvärden BJC har ringa incitament att hyra ut de tomma lägenheterna, eftersom de redan har Oskarshamns kommun som garant med en kreditvärdighet som är lika god som konungariket Sverige. Varför ska trygghetsboendet på Norra kajen på detta vis subventioneras mera än Byggebos hyresgäster?