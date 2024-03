”Osannolikt att ordförande Henriksson skulle blivit överrumplad på årsmötet”

Enligt föreningens stadgar skall ”behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet” behandlas under punkt 18 på föredragningslistan vilket också gjordes. Vid votering blev det klart att motionen bifallits i sin helhet efter en, enligt stadgarna, korrekt genomförd omröstning.

Till sist, som vi påtalade under årsmötet är vi inte emot ett bygge av en hall om det sker på rätt grunder. Tvärtom, om föreningen presenterar en hållbar kalkyl finns goda möjligheter att vi vid votering röstar för ett sådant förslag. Vi efterfrågar transparens, något vi upplever saknats. För att svara på skribentens fråga angående den ekonomiska kompetensen inom vår grupp kan vi glatt meddela att det finns utbildade ekonomer, lärare, fysiker, elektriker och så vidare som förstår plus och minus och, framför allt, när ett plus ett inte blir två.