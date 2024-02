”Jag önskar ingen den minutstyrda omsorgen som många av våra äldre får”

Sedan ska personalen inte prata om tider, men nu gör jag det. Varje omsorgstagare får en räknesnurra med den tiden en biståndshandläggare bedömer att din mamma/pappa ska ha per vecka. Denna tid fördelas på alla besök. Så din mamma/pappa får 30 minuter för en dusch. Oavsett om det krävs dubbelbemanning, förberedelse, hjälp med all på- och avklädning, insmörjning, hårrullning med mera.

En lunch får man 15 minuter för. Då ska personalen hjälpa din mamma/pappa till och från toaletten, värma maten, servera, diska, sitta med under måltiden och slänga soporna. Äter, diskar och sköter du ditt toalettbesök på 15 minuter?

Sen ska din mamma/pappa lägger sig kl 20:00. För det finns inte personal så det räcker att lägga alla, så det får hoppas i sängen allt mellan 19:20 till… You name it.