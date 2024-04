Att rusta bankhuset skulle kunna kosta mellan 10 och 20 miljoner enligt Johan Jonsson den 13 mars. De pengarna ska också avbetalas och betalas ränta för plus drift med avgifter för vatten, el, städning, vaktmästeri med mera.

Nu är hyran 1,5 miljoner till Folkets hus för befintliga lokaler per år, där taket nyligen reparerats och ventilationen åtgärdats. Hyran på bankhuset skulle kunna bli 500 000 kronor billigare per år sade Johan Jonsson. Hur blir det med ombyggnadskostnader på 10–20 miljoner plus inköp 1,5 miljoner för bankhuset?