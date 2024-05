”Hela miljörörelsen har snöat in på koldioxidutsläppen”, skriver insändarskribenten.

Tycker du miljön och klimatfrågan är viktig? Hela miljörörelsen har snöat in på koldioxidutsläppen. När politikerna pratar om ”Den gröna omställningen” menar de inte att vi ska bevara de naturskogar som fortfarande finns kvar, rena och skydda våra vattendrag eller återställa våtmarker. Nej, de pratar om vidsträckta skogar med snurrande vindkraftverk, oändliga fält med solceller och kärnkraftverk. Till detta måste vi bryta uran och andra mineraler som ligger gömda i marken. Men vi vill inte ha gruvdrift i Sverige, och helst inte i Europa. Finns det ingen annan kontinent. Jo, Afrika. Vi måste framställa massor av el till våra elbilar och elsparkcyklar. Så vi kan åka till gymmen och träna våra kroppar som blir stela av att sitta framför datorn och tv:n. På gräsmattan glider robotgräsklipparen tyst omkring. Givetvis på natten när elen är billig. Då smyger också igelkotten ut för att leta mat. Mötet mellan igelkotten och roboten kan bara sluta på ett sätt. Stackars igelkott. Men de har ju ändå funnits i två miljoner år. Räcker inte det? Nu ska jag nämna ett fult ord; kollektivtrafik. Usch och fy, ska jag sitta bredvid främmande människor när jag pendlar till jobbet. Jag är väl ingen kommunist. Enda gången det är okej att resa kollektivt är när man flyger på semester. Eftersom inte varje familj äger att eget litet flygplan. Än. Den tiden kanske kommer när man får se dem komma som en bisvärm och landa på någon flygplats i Thailand, Seychellerna eller Hawaii. För man måste ju hitta en plats som ligger längre bort än där släkt och vänner varit. Ska jag berätta något? Jorden är rund. Reser man för långt kommer man tillbaka till startplatsen.

Skogar ska inte bestå av en massa olika trädslag som växer huller om buller på ojämn mark. De ska inte ha undervegetation med mossiga stenar, blommor, bär och svamp som allmänheten får ränna omkring och plocka. Bort med alltihop. Jämna till marken. Här ska bara växa en sorts träd. Planterade i snörräta rader med jämna mellanrum. Så att de växer snabbt och ger goda skördar som gynnar bankkontot. I vissa delar av världen lever vi i ett otroligt överflödssamhälle. På andra platser råder svält och hungerkatastrofer. Som volontär i stadsmissionens second hand-butik ser jag hur mycket saker som kommer in. Möbler, kläder, böcker, leksaker, hushållsgrejer. Allt möjligt som någon kasserat. Vi snyggar till sakerna och ställer ut dem i butiken. Jag gläds åt varje pryl som passerar kassan och kommer till återanvändning. Det är bra miljötänk. Men lagret sinar aldrig och vi är ändå bara en av många second hand-butiker. Runt om i världen finns massor av industrier som varje dag producerar tonvis med saker. Behöver vi verkligen allt detta? Vi använder råvaror, resurser och energi för att bygga sopberg. Ett otroligt slöseri och miljöförstöring. Detta mina vänner kan inte miljörörelsen göra något åt. För allt handlar om pengar. Stora pengar. Därför har man hittat på uttrycket ”Den gröna omställningen”.