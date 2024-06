”Förutom detta blir det också en välbehövlig injektion för byggsektorn”

Detta var ett tema på PRO:s kongress under tisdagen. Det ser olika ut i landet med tillgängliga lägenheter för äldre men det är oftast en stor brist. Detsamma är läget i kommunerna i Kalmar län. Men gemensamt är att just tillgänglighet är avgörande för äldres välmående. Detta gäller såväl särskilt boende som boende i t ex trevåningshus utan hiss.