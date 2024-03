”Servicen som funnits på linje 421 har varit hög och jag har full förståelse för de som inte uppskattar förändringen”, skriver Mattias Ask, trafikdirektör på Kalmar länstrafik.

Den 25 februari genomfördes ett par förändringar i stadstrafiken vilka samtliga syftar till att öka resandet med kollektivtrafiken i Kalmar. På linje 401 infördes dragspelsbussar för att minska trängseln och möjliggöra för fler att pendla kollektivt mellan Kalmar och Lindsdal. Nya linjen 404 fick tätare och fler avgångar mellan Berga centrum - Djurängen - Oxhagen - Kalmar C. Och den nya linjen 411 fick nästan dubbelt så många avgångar på vardagarna, fler avgångar på lördagar samt även avgångar på söndagar jämfört med den tidigare bussen 421.

I och med de problem som uppkommit kopplat till rollatorer på linje 411 pågår just nu en testperiod för att försöka hitta en bra balans mellan tillgänglighet, service, säkerhet och tidhållning för tidtabellen. Tillsammans med trafikföretaget har vi säkerställt att fyra rollatorer ska kunna föras med på ett godkänt sätt genom att de hålls fastspända under färden. Därutöver ska förare på 411:an under denna testperiod kunna bistå med att vika ihop rollator ifall det finns behov av detta för att fler resenärer ska kunna få plats på bussen. En utvärdering av testperioden kommer göras för att få bättre kunskap om hur behovet ser ut. Detta för att också kunna bedöma vilka framtida åtgärder som eventuellt behövs för att fler resenärer ska kunna resa med linje 411 på ett trafiksäkert sätt som även är tydligt för förarna.