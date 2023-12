Veine Fredriksson

Kantor Britta Mård inledde med att på orgel spela Där rosor aldrig dör varpå Just listen to my heart med The Spotnicks spelades. Unisont sjöng de församlade psalm 799. Officiant Kalle Karlsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Det finns en vind med Lasse Stefanz spelades och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla orgelmusik. Efter slutbön, förbön, Herrens bön och välsignelsen sjöngs psalm 249 unisont. Som avslutning spelades Du fattas mig med Bob Stevens.