Ulla Barbro Johansson

Som samlingsmusik spelades en inspelning av Spiegel im Spiegel för cello och piano av Arvo Pärt. Akten inleddes med att kantor Axel Johansson spelade Våren av E Grieg varpå psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Helén Johansson höll griftetal, förrättade överlåtelse och läste valda bibelord. Efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 190 och som avslutning på akten spelades en inspelning med When the saints go marching in med Louis Armstrong.