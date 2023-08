”Trosvissheten följde honom hela vägen, in i det sista”

Anders Gerdmar studerade teologi i Lund och prästvigdes för Växjö stift 1980. Under tiden som församlingspräst i Åker och Hagshult kom han i kontakt med den karismatiska väckelsen. Detta ledde honom djupare in i den reformerta tradition, som har sina rötter hos Jean Calvin. I dess karismatiska form etablerade den sig i Sverige genom Livets Ord och dess ledare Ulf Ekman. 1986 lämnade Anders Gerdmar Svenska Kyrkan och anslöt sig till Livets Ord. Han kom nu att återuppta teologiska studier och forskning och disputerade vid Uppsala universitet 2001 på avhandlingen Rethinking Judaism-Hellenism Dichotomy. Det handlar alltså om judiskt och grekiskt inflytande i två av Nya Testamentets skrifter.

Han lämnade även Livets Ord. Under senare år har hans engagemang fokuserats på synen på Bibeln och bruket av Bibeln. Detta har burit frukt i bland annat samlingsverket Bibeltro (2022). Strax före sin bortgång fullbordade han verket Salvation is from the Jews. Anders Gerdmar blev även professor vid Southeastern University i Florida.