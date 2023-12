Tommy Holmqvist

Som inledning på akten sjöng sångsolist Peter Rudenborg As log as I can see the light till eget trumpetackompanjemang och Peter Liljas pianoackompanjemang varpå de församlade unisont sjöng psalm 256. Officiant Annette Geyer höll griftetal och en inspelning med sambon Agneta framförande Kärleksvisan spelades upp. Officianten förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord och Birds med Neil Young spelades. Efter begravningsbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl och officianten läste slutbön och välsignelse. Till Peter Liljas pianoackompanjemang sjöng Peter Rudenborg Ängarna av guld och därpå tog familjen avsked.