Sven Axelsson

Som inledning framförde Peter Rudenborg, trumpet och sång, Autumn leaves varefter psalm 249 sjöngs unisont till kantor Åsa Cederholms ackompanjemang. Komminister Gio Johannesson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter begravningsbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik och därpå följde slutbön och välsignelse. Unisont sjöngs psalm 297 och som avslutning sjöng och spelade Peter Rudenborg All of me.