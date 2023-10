Stig Nilsson

Akten inleddes med att kantor Madeleine Åverling spelade Strövtåg i hembygden av G Fröding/G Norén/B Dixgård varpå hon som solosång framförde Let go av Weeping Willows. Unisont sjöngs psalm 248. Kyrkoherde Anders Byström höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Sångsolisten framförde Jealous of the angels av D Taggert och efter begravningsbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl och nedlade blommor. Officianten läste slutbön och välsignelse och solisten sjöng För kärlekens skull av T Gärdestad. Som avslutning spelades Tröstevisa av B Andersson.