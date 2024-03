Akten inleddes med att organist Joel Eriksson spelade Jag har hört om en stad ovan molnen av L Lithell varefter Sing me back home med M Haggard streamades. Unisont sjöngs psalm 231. Officiant Christer Munther höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter begravningsbön, Herrens bön och välsignelsen sjöngs psalm 256 unisont och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Via streaming spelades Going down to the river med D Seeger och som avslutning spelade organisten Där rosor aldrig dör av J Osborn/J C Miller/E Osborn på orgel.