Rune Hallén

Akten inleddes med att kantor Gunnel Johansson på orgel spelade Koppången av P-E Moraeus varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Anders Johansson höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Fly me to the moon med Frank Sinatra spelades och efter begravningsbönen sjöngs psalm 297 unisont. Anhöriga, släkt och vänner tog ett sista farväl och som avslutning spelade kantorn Där rosor aldrig dör på orgel.