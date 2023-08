Roland Hansson

Ceremonin inleddes med att Pavane op 50 med J Williams och Så skimrande var aldrig havet med F Wadling spelades. Officiant Per Gustafsson höll samlingsord varefter ljuständningsceremoni hölls. My way med F Sinatra spelades varpå dottern Ann-Charlotte Hansson höll ett minnestal. Anthem med B Andersson spelades varefter de sörjande tog ett sista avsked. Officianten läste slutord och ceremonin avslutades med att What a wonderful world med L Armstrong spelades.