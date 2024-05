Peter Nejdbring

Akten inleddes med att kantor Burkhard Flögel spelade Strövtåg i hembygden av B Dixgård/G Norén/G Fröding varefter sångsolist Karin Petersson framförde Utan dina andetag av J Berg. Unisont sjöng de församlade psalm 251. Officiant Jan Haglund höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. This is my life med Gasolin spelades och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 235 unisont. Som avslutning på akten i kyrkan spelades See you again med Samy Jebari. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl.