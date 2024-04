Peter Martinsson

Akten inleddes med att kantor Solweig Hjalmarsson Bergh spelade Air av J S Bach varefter psalm 190 sjöngs unisont. Officiant Lars Ström höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. På piano spelade kantorn Against all odds av P Collins och efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 297 unisont. De sörjande tog ett sista farväl under stilla musik och som avslutning spelades The river av B Springsteen.