Pähr Wennerström

Kantor Gunnel Johansson inledde med att på orgel spela Gammal fäbodpsalm av O Lindberg varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Elisabeth Falk Nilsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Jag har hört om en stad ovan molnen med Peter Hallström spelades och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 201 unisont. Medan de sörjande tog ett sista farväl spelade kantorn Tröstevisa på orgel och därpå höll dottern Michaela ett tal. Always on my mind med Elvis Presley spelades och efter slutbön och välsignelse spelades Våren av Grieg/A Kvalbein, Sanger fra en cello.