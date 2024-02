Olle Johansson

Akten inleddes med att kantor Christer Svensson spelade Håll mitt hjärta av Andersson/Hallström/ Skifs varvid Tougher than the rest med Bruce Springsteen spelades via Musikbanken. Unisont sjöngs psalm 248. Officiant Tina Lönneborg höll griftetal över orden i Joh 11:25-26 och PRO-kören framförde Gud i naturen. Psalmerna 190 och 261 inramade begravningsbönen och medan de sörjande tog ett sista farväl och nedlade blommor spelade kantorn How do I say goodbye av D Lewis på orgel. Via Musikbanken spelades Blott en dag med Freddie Wadling och som avslutning spelade kantorn Amazing grace på orgel.