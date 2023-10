Mona Torstensson

Akten inleddes med att sångsolist Magda Fahlén framförde Tänk på mig ibland varpå psalm 249 sjöngs unisont till kantor Emilie Gustafssons ackompanjemang. Officiant Sussie Kårlin höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Jag ska måla hela världen lilla mamma med Flamingokvintetten spelades och under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl. Du försvann som en vind med Lasse Stefanz spelades och efter förbön och Herrens bön sjöng de församlade psalm 190. Officianten läste slutbön och välsignelse och som avslutning spelades Time to say goodbye.