Mats Tidblom

Som inledning på akten spelade kantor Jane Klasson Let it be av P McCartney/J Lennon på orgel varefter hon som solosång framförde Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström. Unisont sjöngs psalm 248. Komminister Peter Wärnlund höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 249 och 297 inramade begravningsbön och Herrens bön. Medan kantorn på orgel spelade A whiter shade of pale av G Brooker/M Fisher tog de sörjande ett sista farväl och därpå läste officianten slutbön och välsignelse. Akten avslutades med att kantorn spelade Amazing grace på orgel.