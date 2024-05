Mats Klaesson

Akten inleddes med att organist Mats Alexandersson spelade Brusa högre lilla å av J:son Lindh varefter psalm 251 sjöngs unisont. Officiant Anne-Lie Danesdotter höll griftetal och sedan organisten som solosång framfört Somewhere over the rainbow av Arlen/Harburg förrättade officianten överlåtelsen. Solisten sjöng Tro av M Fredriksson och officianten läste valda bibelord. Efter förbön och Herrens bön sjöng solisten Three little birds av B Marley och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Unisont sjöngs psalm 730 och som avslutning spelade organisten Going home av Knopfler.