Margareta Otterström

Kantor Ann Hultman inledde med att spela Moonlight serenad varpå psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Håkan Helleberg höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Som solosång framförde kantorn Beyond the sea och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 297 unisont. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och officianten läste slutbön och välsignelse. Kantorn sjöng Jag ger dig min morgon och som avslutning spelade hon Hallelujah.