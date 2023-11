Maj-Britt Bengtsson

Akten inleddes med att kantor Karin Björkander Petersson spelade Amazing grace varefter hon som solosång framförde Där rosor aldrig dör av Osborn/Miller/Bergagård. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Oskar Lilja höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 190 och 297 inramade begravningsbönen och därpå tog de sörjande tog ett sista farväl under stilla musik. Jag håller hans hand med Tre Barytoner spelades och som avslutning spelade kantorn Morning has broken av C Stevens