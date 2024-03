Lotta Elmbro

Som inledning spelades Ser du månen där du är ikväll med Thomas Stenström varefter officiant Per Gustafsson uttalade samlingsord och ledde ljuständningsceremonin. Sedan Sparvöga med Marie Fredriksson spelats läste dottern Victoria ett minnestal och därpå följde Starkare med Darin varpå dottern Frida läste ett minnestal. Ängeln i rummet med Marie Fredriksson spelades och medan de sörjande tog ett sista farväl spelades Fields of gold med Eva Cassidy. Officianten uttalade slutord i form av Karin Boyes dikt Ja visst gör det ont när knoppar brister och som avslutning spelades Did I tell you that I love you med Jerry Williams.