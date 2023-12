Laila Pålsson Usaj

Akten inleddes med att organist Anders Pettersson spelade What a wonderful world av B Thiele/G D Weiss varefter sångsolist Frida Pålsson framförde Ser du månen där du är ikväll. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Officiant Nina Lundborg höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Sångsolist Emma Pålsson framförde Stay och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 248 unisont. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och officianten läste slutbön och välsignelse. Som avslutning spelades Somewhere over the rainbow av H Arlen.