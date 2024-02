Jane Drangesjö

Kantor Elionor Petersson inledde med att på piano spela Moonlight serenade varefter dottern Marie Winberg Johnsson som solosång framförde Cheek to cheek till kantorns pianoackompanjemang. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Officiant Nina Lundborg höll griftetal, förrättade överlåtelse och läste valda bibelord. Unisont sjöngs Sträck ut din hand till kantorns pianospel och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 791 unisont. Familj, släkt och vänner tog ett sista farväl och på piano spelade kantorn Candle in the wind. Officianten läste välsignelsen och som avslutning spelades via Musikbanken Who’s gonna follow you home med Jerry Williams & the Boppers.