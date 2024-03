Jan Thyberg

Som samlingsmusik spelade Catarina Hermansson orgelmusik och Berndt Frey ackompanjerade på trumpet. Akten inleddes med att en kvartett från Nybro musikkår framförde Intermezzo ur Cavallerina Rusticana varefter officiant Per Gustafsson uttalade samlingsord, ledde ljuständningsceremonin och inledde minnestalet. Dottern Emma Thyberg läste en dikt och på gitarr framförde dottern Sara Thyberg For a dancer till hustrun Karin Thybergs gitarrackompanjemang. Officianten avslutade minnestalet och de församlade och Nybro musikkår sjöng Gå Sion din konung att möta. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl uttalade officianten slutord och Nybro musikkår spelade Guds Andes skål. Som utgångsmusik spelades For a dancer med Katey Sagal.