Ingrid Gustafsson

Kantor Birgitta Andrén Olsson inledde med att på orgel spela Bön av J Leijon varefter Time to say goodbye spelades. Unisont sjöngs psalm 256. Komminister Sölve Hjalmarsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 791 och 798 inramade begravningsbön och Herrens bön och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Officianten läste slutbön och välsignelse och sedan Håll mitt hjärta spelats avslutade kantorn med att spela Höga visan på orgel.